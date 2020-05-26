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Умер экс-игрок московского «Динамо» Анатолий Белоножкин

12:22
Анатолий Белоножкин. Фото ХК "Динамо" (Москва).
Анатолий Белоножкин. Фото ХК "Динамо" (Москва).
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Скончался бывший нападающий московского «Динамо» Анатолий Белоножкин. Об этом сообщает официальный Twitter клуба. Ему было 73 года.

«25 мая после продолжительной болезни скончался прославленный динамовец Анатолий Иванович Белоножкин, — говорится в сообщении. — Динамовская семья понесла невосполнимую потерю. Скорбим...».

В составе московского клуба Белоножкин становился серебряным и трижды — бронзовым призером чемпионата СССР. Дважды выигрывал Кубок СССР. Также он выступал за киевское «Динамо», правопреемником которого в 1973 году стал «Сокол». После окончания карьеры работал директором спорткомплекса.

Дополнительная информация:

https://mobile.twitter.com/dynamo_ru/status/1265204270162415616

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