Умер экс-игрок московского «Динамо» Анатолий Белоножкин

Скончался бывший нападающий московского «Динамо» Анатолий Белоножкин. Об этом сообщает официальный Twitter клуба. Ему было 73 года.

«25 мая после продолжительной болезни скончался прославленный динамовец Анатолий Иванович Белоножкин, — говорится в сообщении. — Динамовская семья понесла невосполнимую потерю. Скорбим...».

25 мая после продолжительной болезни скончался прославленный динамовец Анатолий Иванович Белоножкин.



Динамовская семья понесла невосполнимую потерю.



Скорбим... pic.twitter.com/g3V9ReLm6M — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) May 26, 2020

В составе московского клуба Белоножкин становился серебряным и трижды — бронзовым призером чемпионата СССР. Дважды выигрывал Кубок СССР. Также он выступал за киевское «Динамо», правопреемником которого в 1973 году стал «Сокол». После окончания карьеры работал директором спорткомплекса.