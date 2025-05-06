Умер бывший тренер СКА Цалпанов
Бывший тренер СКА Валерий Цалпанов умер в возрасте 61 года, сообщил в Telegram-канале главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг.
«Глубочайшие соболезнования всем родным и близким. Тем, кому выпал шанс работать вместе с Цалпановым. Светлая память прекрасному человеку», — написал Ротенберг в Telegram-канале.
Ротенберг рассказал, что тренировался под руководством специалиста в юности.
«Мне в юности тоже посчастливилось тренироваться под руководством Валерия Евгеньевича в СКА 81-го года — в то время одной из сильнейших команд страны. Он действительно очень многое мне дал, сильно помог с точки и физики, и психологии», — написал он.
Цалпанов долгие годы тренировал детей в Санкт-Петербурге. В сезоне-2002/03 работал в тренерском штабе основной команды СКА, в последние годы — в академии питерского клуба.
