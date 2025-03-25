Умер бывший тренер «Амура» Мартемьянов

Бывший тренер ряда клубов КХЛ Андрей Мартемьянов скончался на 62-м году жизни, сообщает Telegram-канал «Атлас Хоккея».

Источники «СЭ» подтвердили информацию о смерти тренера.

Мартемьянов являлся воспитанником свердловских школ «Спартаковец» и «Юность». Будучи игроком, он выступал за свердловский «Автомобилист», ЦСКА, «Металлург», а также словенскую «Олимпию», немецкие «Кельнер» и «Ратинген».

В КХЛ специалист возглавлял «Автомобилист», «Сибирь» и «Амур». В октябре 2024 года Мартемьянов покинул пост главного тренера хабаровского клуба.