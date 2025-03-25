Хоккей
25 марта, 12:33

Умер бывший тренер «Амура» Мартемьянов

Алина Савинова
Андрей Мартемьянов.
Фото ХК «Амур»

Бывший тренер ряда клубов КХЛ Андрей Мартемьянов скончался на 62-м году жизни, сообщает Telegram-канал «Атлас Хоккея».

Источники «СЭ» подтвердили информацию о смерти тренера.

Мартемьянов являлся воспитанником свердловских школ «Спартаковец» и «Юность». Будучи игроком, он выступал за свердловский «Автомобилист», ЦСКА, «Металлург», а также словенскую «Олимпию», немецкие «Кельнер» и «Ратинген».

В КХЛ специалист возглавлял «Автомобилист», «Сибирь» и «Амур». В октябре 2024 года Мартемьянов покинул пост главного тренера хабаровского клуба.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
Андрей Мартемьянов
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
  • spartsmen

    ужас...

    25.03.2025

  • igor1972

    Да как так то. Соболезнования родным и близким...

    25.03.2025

  • oleg.bob

    Глубокие соболезнования!

    25.03.2025

  • Sergei

    Очень жаль, хороший человек, хороший тренер, соболезнование родным и близким, Светлая память.

    25.03.2025

  • Алексей Х

    Очень жаль...Не возраст совсем((

    25.03.2025

  • rustov

    грустно... земля пухом. Он хорошо играл за наш Автомобилист

    25.03.2025

  • Деметрио

    Светлая память...

    25.03.2025

  • capitan76

    А ещё гонорары тренеров считают(( Такая работа точно здоровья не приносит... Покойся с миром, Тренер и Человек!

    25.03.2025

  • vladmad_75

    Ничего себе. Мои соболезнования. Всего-то 62 года (

    25.03.2025

  • Ментяра

    Нет слов, я в шоке.

    25.03.2025

  • Aprel

    Жизнь коротка...Жить нужно сейчас, а не потом! Царствие небесное...:pray:

    25.03.2025

  • МаратХ

    Жаль. Довольно таки рано ушел из жизни. Хотя сам недавно чуть не ушёл пировать в Вальхаллу, врачи молодцы спасли, вертолет даже прислали

    25.03.2025

  • Несвин

    Ужас..Царствие небесное...

    25.03.2025

  • хурма(сельдерей)

    земля пухом

    25.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Афигеть просто, классный был мужик. RIP.

    25.03.2025

    Кузнецов тренируется в общей группе СКА
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 12 9 3 20
    2 Авангард 11 9 2 18
    3 Автомобилист 12 7 5 15
    4 Нефтехимик 12 7 5 14
    5 Трактор 12 5 7 14
    6 Ак Барс 12 6 6 13
    7 Адмирал 11 5 6 12
    8 Барыс 12 5 7 12
    9 Сибирь 11 5 6 10
    10 Амур 11 3 8 8
    11 Салават Юлаев 10 3 7 8
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 12 8 4 18
    2 Торпедо НН 13 8 5 17
    3 Шанхай Дрэгонс 10 6 4 14
    4 Динамо Мн 10 6 4 14
    5 ЦСКА 12 6 6 13
    6 Спартак 12 5 7 13
    7 Динамо М 11 6 5 13
    8 Северсталь 12 6 6 12
    9 СКА 11 5 6 12
    10 Сочи 11 4 7 9
    11 Лада 12 2 10 6
    Результаты / календарь
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    7.10
    8.10
    9.10
    10.10
    5.10 13:30
    Сибирь – Барыс
    		 1 : 0 Б
    5.10 14:00
    Спартак – Металлург Мг
    		 2 : 6
    5.10 14:30
    Салават Юлаев – Сочи
    		 3 : 1
    5.10 16:00
    Лада – Адмирал
    		 1 : 2 ОТ
    5.10 17:00
    Торпедо НН – Динамо М
    		 1 : 4
    5.10 17:00
    ЦСКА – Северсталь
    		 3 : 2
    5.10 17:00
    Ак Барс – Амур
    		 3 : 1
    Все результаты / календарь

