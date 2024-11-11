Умер бывший игрок «Металлурга» Сергей Шишов
Экс-хоккеист «Металлурга» Сергей Шишов умер на 70-м году жизни, сообщается на официальном сайте магнитогорцев.
Причины смерти не уточняются.
«Хоккейный клуб «Металлург» выражает соболезнования родным и близким Сергея Александровича», — говорится в заявлении клуба.
Шишов с 1968 по 1981 год был капитаном «Металлурга». С командой хоккеист выходил во вторую Лигу класс А чемпионата СССР. Он выступал на позиции центрального нападающего.
Прощание с Шишовым состоится в Магнитогорске в среду, 13 ноября.
Источник: ХК «Металлург»
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