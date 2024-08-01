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Сегодня, 11:48

Умер бывший хоккеист «Динамо» и сборной СССР Филимонов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-хоккеист московского «Динамо» и сборной СССР Дмитрий Филимонов скончался в 51 год.

Об этом сообщил гендиректор клуба ВХЛ «Молот» Александр Гулявцев. По его словам, которые приводит ТАСС, Филимонов скончался скоропостижно. Похороны хоккеиста запланированы на понедельник.

В ходе карьеры Филимонов выступал за «Молот», московское «Динамо», «Оттаву» и финский «КалПа». В 1991 году он выступал в составе сборной СССР на Кубке Канады.

Источник: ТАСС
Хоккей
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