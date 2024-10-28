Умер бронзовый призер чемпионата СССР Пономарев

Бывший защитник «Трактора» Валерий Пономарев умер в возрасте 76 лет, сообщается на официальном сайте челябинского клуба.

Причины смерти экс-хоккеиста не раскрываются.

«Коллектив хоккейного клуба «Трактор» выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Михайловича. Мы всегда будем помнить нашего легендарного игрока и наставника», — говорится в сообщении.

Пономарев выступал за «Трактор» на протяжении 15 сезонов — с 1965 по 1980 годы. Он провел 585 матчей, забросил 79 шайб и сделал 55 результативных передач. В 1977 году защитник стал бронзовым призером чемпионата СССР.