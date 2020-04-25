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«Умарк выходил и творил, если было настроение. Если нет — на его игру было страшно смотреть». Бывший партнер одного из самых ярких легионеров КХЛ оценил его игру

10:40
Линус Умарк. Фото ХК «Салават Юлаев»
Линус Умарк. Фото ХК «Салават Юлаев»
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Форвард «Салавата Юлаева» Никита Сошников рассказал о бывшем партнере по уфимской команде Линусе Умарке.

Никита Сошников.«В детстве играл под чужой фамилией, чтобы не сгнить в Тагиле». Никита Сошников — о «Торонто», Бэбкоке, уходе Умарка и уфимских болельщиках

— Что вы думаете про уход Умарка. Весь год он говорил «уйду». Как это сказывалось на команде?

— Да никак. Все знали, что он уйдет. А вот то, что он делал — сказывалось. Были игры, когда он делал все для победы. Иногда, наоборот, на его игру было страшно смотреть. Если было хорошее настроение, он выходил и творил. Некоторые игры были совсем тяжелыми.

— Как команда реагировала на это?

— Один раз его даже посадили в запас. Мы были во Владивостоке, и его убрали из состава под предлогом того, что ему дали отдохнуть. Но на самом деле его просто наказали таким образом. На следующей тренировке я очень удивился тому, как на самом деле он умеет быстро кататься. То есть он разозлился и просто летал. (Игорь Еронко, Алексей Шевченко)

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