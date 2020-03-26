Умарк сохранит теплые воспоминания о «Салавате Юлаеве»

Шведский форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк покинет российский клуб. Игрок уже попрощался с командой с Instagram.

Позже швед выложил новый пост в социальной сети, который посвящен клубу из Уфы. Умарк выложил фотографию с одним из подарков, который остался ему на память о «Салавате», — кружку с его изображением.

В среду 33-летний Умарк официально объявил, что покидает «Салават Юлаев». Срок действия контракта шведа заканчивался 30 апреля. Ранее Умарк уехал из России после того, как чемпионат КХЛ приостановили из-за коронавируса.

Умарк выступал в КХЛ за московское «Динамо», «Салават Юлаев» и «Йокерит». В общей сложности в рамках турнира он провел 476 матчей с учетом плей-офф, заработав 429 (124 + 305) очков.