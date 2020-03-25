Умарк продолжит карьеру в Швейцарии

Игорь Парашкин, агент нападающего Линуса Умарка, рассказал, где продолжит карьеру его клиент. Ранее швед попрощался с «Салаватом Юлаевым».

— Умарк, как и планировал, продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии. Клуб пока назвать не могу, — цитирует ТАСС агента.

35-летний Линус Умарк выступал за «Салават» с 2015 года. В завершившемся сезоне швед провел 59 игр и набрал 54 (12+42) очка. В плей-офф у форварда 12 (1+11) очков в шести встречах.