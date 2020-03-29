Умарк пока не подтвердил, что уедет играть в Швейцарию. Но «Салават» он покидает
Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк рассказал, с какими чувствами покидает Уфу.
— Люди могут думать, что хотят. Те, кто меня знают, понимают, что я всегда бился за клуб, — цитирует Умарка Aftonbladet. — А кто говорит иное, даже со мной не знаком.
Игорь Парашкин сказал, что я буду играть в Швейцарии? Пусть эти слова остаются на его совести. Да, это мой агент, но который ведет дела только в России. Так что пока не хочу говорить на эту тему. Не готов что-то подтверждать или опровергать.
Но могу подтвердить, что в Швецию я вернусь играть только за «Лулео». Не могу представить себя в форме другого клуба.
Мне немного грустно покидать «Салават». Мне очень нравилось в Уфе, это прекрасный клуб. С другой стороны, я пробыл там довольно долго и настало время двигаться вперед.
Умарк выступал в КХЛ за московское «Динамо», «Салават Юлаев» и «Йокерит». В общей сложности в рамках турнира он провел 476 матчей с учетом плей-офф, заработав 429 (124+305) очков.