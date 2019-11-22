Умарк побил рекорд Радулова по набранным очкам за «Салават Юлаев»

Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк отличился в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура».

Нападающий уфимского клуба отметился результативной передачей в заброшенной шайбе Александра Бурмистрова. Шведский форвард набрал 300-е очко в КХЛ и установил клубный рекорд, опередив на один балл экс-игрока «Салавата» Александра Радулова.

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