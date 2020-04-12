«Умарк не выиграл для Уфы ничего». Жена экс-звезды «Салавата» наехала на уехавшего из России шведа

Жена бывшего защитника «Салавата Юлаева» Кирилла Кольцова Светлана высказалась о роли форварда Линуса Умарка в истории клуба.

Весной этого года 33-летний швед объявил о том, что покинет уфимский клуб.

— Очнитесь, друзья! Мы сейчас пришли к тому, что называем иностранного хоккеиста, сыгравшего всего 4 сезона и не выигравшего для Уфы ничего, легендой. — написала Кольцова в Instagram. — Да, он набирал очки. В каждой команде есть кто-то, кто набирает очки. Кто-то же их должен набирать. Но в итоге важен конечный результат, а это — чемпионство. И легенды для Уфы лишь те, кто дважды выиграл чемпионство для Башкирии в 2008 и 2011 годах. Григоренко, Антипов, Твердовский, Прошкин, Кутейкин, Кольцов и так далее...

Ребята, вы — лучшие для истории уфимского хоккея! Вы делали дело на уфимской земле! И кроме вас, нет других легенд! Горжусь, что знаю вас! Люблю! И не забывайте свои победы, пусть это и кажется прошлым! На данный момент круче вас в Уфе нет.