Умарк исполнил песню Avicii с костылем Панина

Нападающий "Салавата Юлаева" Линус Умарк на командном закрытии сезона исполнил песню покончившего собой шведского музыканта Avicii под названием Without You.
В качестве воображаемого микрофона 32-летний швед использовал костыль защитника Григория Панина, получившего тяжелую травму в серии с "Авангардом".
"Салават" дошел до финала Восточной конференции плей-офф КХЛ. Умарк стал вторым бомбардиром команды с 18 (4+14) очками в 17 матчах.
Видео дня: Форвард @hcsalavat @Limpanomark поет песню Avicii с костылем Григория Панина pic.twitter.com/tTUzYHlVNf– СЭ Хоккей (@hockey_se) 11 апреля 2019 г.
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