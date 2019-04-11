Умарк исполнил песню Avicii с костылем Панина

Нападающий "Салавата Юлаева" Линус Умарк на командном закрытии сезона исполнил песню покончившего собой шведского музыканта Avicii под названием Without You.

В качестве воображаемого микрофона 32-летний швед использовал костыль защитника Григория Панина, получившего тяжелую травму в серии с "Авангардом".

"Салават" дошел до финала Восточной конференции плей-офф КХЛ. Умарк стал вторым бомбардиром команды с 18 (4+14) очками в 17 матчах.