Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк забил гол и отдал передачу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (4:3). Игра состоялась в швейцарском Давосе. Умарк довел количество очков в КХЛ до 400. Он стал десятым хоккеистом, сумевшим достичь этой отметки.

Помимо Умарка, 400 очков в КХЛ набирали Сергей Мозякин (872), Данис Зарипов (637), Вадим Шипачев (635), Александр Радулов (581), Найджел Доус (476), Мэтт Эллисон (458), Брэндон Боченски (444), Кевин Даллмэн (431), Никита Гусев (400).