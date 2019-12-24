Умарк — десятый игрок, набравший 400 очков в КХЛ
24 декабря 2019, 19:19
Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк забил гол и отдал передачу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (4:3). Игра состоялась в швейцарском Давосе. Умарк довел количество очков в КХЛ до 400. Он стал десятым хоккеистом, сумевшим достичь этой отметки.
Помимо Умарка, 400 очков в КХЛ набирали Сергей Мозякин (872), Данис Зарипов (637), Вадим Шипачев (635), Александр Радулов (581), Найджел Доус (476), Мэтт Эллисон (458), Брэндон Боченски (444), Кевин Даллмэн (431), Никита Гусев (400).
Forward Linus Omark ?? is 10th player in KHL history to reach 400-point milestone. pic.twitter.com/mOhXgITTdG— KHL (@khl_eng) December 24, 2019
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