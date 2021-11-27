Комментатор Дмитрий Федоров, стажировавшийся как начинающий тренер в команде «Динамо» 2005 года рождения, рассказал об умершем хоккеисте бело-голубых Валентине Родионове.

— Он пришел в динамовскую школу из Воскресенска, это был улыбчивый, жизнерадостный парень, — отметил Федоров. — Потрясающий по человеческим качествам. Он очень правильно относился к хоккею и жизни. За день до того, как произошла трагедия, мы с ним общались, обсуждали ближайшие планы. Улыбка с его лица, кажется, никогда не сходила.

— Говорили, что Родионова ждало хорошее будущее.

— В последнее время он бурно прогрессировал — в катании, в работе с шайбой, и заслуженно пробился в МХЛ уже в 16 лет. Валентин был не по годам развит физически и позапрошлым летом, когда ему только исполнилось 15, уверенно выжимал от груди штангу весом 120 килограммов. У него были все данные и правильный характер, чтобы вырасти в заметного игрока на взрослом уровне.