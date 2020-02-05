Улетел как на ракете. Супергол российского форварда в матче с Швецией
5 февраля 2020, 22:28
17-летний нападающий СКА и юниорской сборной России Марат Хуснутдинов в товарищеском матче против Швеции забил гол, пройдя в одиночку почти через всю площадку. Счет в этой встрече 3:0 после двух периодов.
В этом сезоне Хуснутдинов провел 21 матч, в которых набрал 12 (7+5) очков.
Feb 05, 2020 5Nations U18: Marat Khusnutdinov goal vs Sweden pic.twitter.com/qxXMKs4NKr— HockeyRU20 (@HockeyRU20) February 5, 2020
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