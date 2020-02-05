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Улетел как на ракете. Супергол российского форварда в матче с Швецией

5 февраля 2020, 22:28
Марат Хуснутдинов. Фото mhl.khl.ru
Марат Хуснутдинов. Фото mhl.khl.ru
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17-летний нападающий СКА и юниорской сборной России Марат Хуснутдинов в товарищеском матче против Швеции забил гол, пройдя в одиночку почти через всю площадку. Счет в этой встрече 3:0 после двух периодов.

В этом сезоне Хуснутдинов провел 21 матч, в которых набрал 12 (7+5) очков.

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