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Уланов и Козлов войдут в тренерский штаб Ковалева в «Куньлуне»

16:31
Игорь Уланов. Фото ХК «Спартак».
Игорь Уланов. Фото ХК «Спартак».
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Помощниками нового главного тренера клуба «Куньлунь Ред Стар» Алексея Ковалева станут Вячеслав Козлов и Игорь Уланов, сообщает ТАСС.

Уланов последние два сезона работал помощником главного тренера в «Спартаке», в сезоне-2012/13 возглавлял «Автомобилист». Козлов в сезоне-2018/19 работал главным тренером клуба Высшей хоккейной лиги «Химик», в прошлом сезоне был помощником главного тренера в «Авангарде».

«Куньлунь» в прошедшем сезоне занял 10-е место в Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9085585

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