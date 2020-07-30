Уланов и Козлов войдут в тренерский штаб Ковалева в «Куньлуне»

Помощниками нового главного тренера клуба «Куньлунь Ред Стар» Алексея Ковалева станут Вячеслав Козлов и Игорь Уланов, сообщает ТАСС.

Уланов последние два сезона работал помощником главного тренера в «Спартаке», в сезоне-2012/13 возглавлял «Автомобилист». Козлов в сезоне-2018/19 работал главным тренером клуба Высшей хоккейной лиги «Химик», в прошлом сезоне был помощником главного тренера в «Авангарде».

«Куньлунь» в прошедшем сезоне занял 10-е место в Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф.