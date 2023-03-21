Уильямс: «Ожидаю длинную серию с «Ак Барсом», скорее всего в семь матчей»
Защитник «Адмирала» Колби Уильямс прокомментировал победу над «Ак Барсом» в третьем матче полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина (1:0).
«Было радостно вернуться после травмы, играть при своих трибунах было также здорово. Наши болельщики были в полном порядке, создавали шум весь матч. Мы их порадовали победой, надеемся, зацепиться за это и послезавтра повторить.
Каждый матч этой серии очень похож — плотная игра с разницей в шайбу. Пока все три встречи близкие и малорезультативные. Все знают, насколько высок атакующий потенциал Казани, поэтому нам надо было их сдерживать. Важно не пропустить, в первую очередь играем на результат. Не думаю, что и дальше по серии будет что-то новое.
Ожидаю длинную серию, скорее всего в семь матчей, эта победа придала нам уверенности. Мы поверили в себя, постараемся навязать борьбы и обыграть их. Но пока мысли лишь о следующей игре, надо пользоваться преимуществом своего льда и поддержкой трибун, а дальше видно будет», — приводит слова Уильямса Metaratings.ru.
Счет в серии: 2-1 в пользу казанцев. (короче делай) Четвертый матч между «Адмиралом» и «Ак Барсом» пройдет в среду, 22 марта, во Владивостоке. Начало встречи запланировано на 12.30 по московскому времени.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
|2 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
2 - 0
|2 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|2 - 1
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|21.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|21.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -