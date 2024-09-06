Биттен считает, что «Спартак» победил ЦСКА за счет силовой борьбы
Нападающий «Спартака» Уильям Биттен прокомментировал победу над ЦСКА (4:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«ЦСКА очень неуступчивый соперник. Но в матче регулярного чемпионата были выше скорости, каждый доигрывал эпизод до конца и хотел выиграть. В этой игре было больше силовой борьбы, в которой мы преуспели и заслуженно победили», — цитирует игрока Legalbet.
«Спартак» 7 сентября примет «Сочи», ЦСКА 8-го числа сыграет дома с «Адмиралом».
Источник: legalbet.ru
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