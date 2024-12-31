Уилсон — о дебюте за «Салават»: «Здорово, что удалось набрать очко в первом матче»

Форвард «Салавата Юлаева» Скотт Уилсон прокомментировал дебют за уфимский клуб в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Барыса» (6:0).

— Все очень здорово меня приняли в команде, все круто, — приводит слова Уилсона официальный сайт клуба. — С нетерпением жду следующих матчей. Здорово, что мне удалось набрать первое очко за «Салават» уже в первом матче. Классно, что это быстро случилось, огромное спасибо партнерам. Тем более перед Новым годом получилась такая классная победа.

— Что стало ключевым в такой победе?

— Мы здорово подготовились к матчу и хорошо начали встречу. Это сильно повлияло на итог. Отдельно отмечу Джоша Ливо, который забросил быструю шайбу. Это очень помогло нам в матче.

«Металлург» обменял Уилсона в «Салават Юлаев» 27 декабря. На счету 32-летнего канадца 8 (4+4) очков в 31 матче сезона.

«Салават Юлаев» одержал четвертую победу подряд. Уфимский клуб набрал 56 очков и занимает первое место в таблице Восточной конференции. «Барыс» с 23 очками — на 11-й строчке.