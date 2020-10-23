Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал поражение от «Трактора» (2:4) в регулярном чемпионате КХЛ и переход Наиля Якупова в «Авангард».

«Победы над «Йокеритом» и «Ак Барсом» отняли много эмоций. После таких выигрышей найти психологические и физические силы не просто. У нас, увы, не самая длинная скамейка. Соперник сегодня опережал нас на полтакта», — цитирует Светлова официальный сайт КХЛ.

«Аликин был в хорошем тонусе, не хотелось сбивать его победную волну. Больших претензий к нему нет, но сегодня не помогли ему блокированными бросками. Уход Наиля Якупова — это, конечно, минус команде. Он качественный игрок, мы сказали ему спасибо, пожелали удачи в карьере,» — заявил Светлов.