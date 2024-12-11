«УГМК-Арена» в Екатеринбурге примет тестовые матчи 25 и 28 февраля

Директор екатеринбургского клуба КХЛ «Автомобилист» Максим Рябков сообщил, что «УГМК-Арена» примет тестовые хоккейные матчи 2 и 28 февраля.

«У нас будут два-три тестовых матча. Если пойдет все по графику, то тестовые мероприятия состоятся 25 и 28 февраля, в запасе есть игра Молодежной хоккейной лиги 7 марта», — цитирует Рябкова ТАСС.

Первый официальный матч КХЛ между «Автомобилистом» и ЦСКА на «УГМК-Арене» запланирован на 10 марта.

Стадион будет вмещать 12 тысяч болельщиков после завершения строительства в 2024 году.