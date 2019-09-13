В пятницу, 13 сентября в 19.30, в Санкт-Петербурге состоится матч регулярного чемпионата между сильнейшими командами Западной конференции КХЛ — СКА и ЦСКА.

На старте сезона оба армейских клуба успели потерять очки: питерцы проиграли «Автомобилисту», а москвичи — «Ак Барсу» и «Торпедо».

Фаворитом матча считаются гости: в межсезонье победители Кубка Гагарина только усилили свой и без того мощнейший состав, а СКА потерял нескольких звезд, уехавших в НХЛ. Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу ЦСКА с учетом овертайма и буллитов — 1,80, их соперника — 2,00. А как считаете вы?