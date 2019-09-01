В воскресенье, 1 сентября, в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют ЦСКА и «Авангард». Встреча, в которой определится победитель Кубка открытия, пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 15.30.

Букмекеры считают фаворитом этой встречи ЦСКА. Коэффициент на победу действующего обладателя Кубка Гагарина у БК «Лига Ставок» составляет 1,65, на ничью — 4,35. Победа «Авангарда», который в прошлом сезоне дошел до финала плей-офф, оценивается в 4,45. Указаны коэффициенты на исходы в основное время

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