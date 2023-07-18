Участники майского турне по городам России и Белоруссии присоединятся к СКА 1 августа

Игроки СКА, участвовавшие в мае в серии матчей между сборными России и Белоруссии, присоединятся к петербургской команде 1 августа.

«Участники серии между командами России и Белоруссии из СКА присоединятся к команде 1 августа. На турнире в Сочи, который пройдет в начале августа, команда сыграет без них», — приводит ТАСС слова представителя СКА.

Отмечается, что легионеры СКА — шведский голкипер Юхан Матссон и канадский нападающий Брендан Лайпсик — пройдут медосмотр команды с 18 по 20 июля.

Сборная «России 25», которую возглавил главный тренер СКА Роман Ротенберг, провела 8 матчей против команды Белоруссии в рамках майского турне и выиграла Кубок Победы. Игры между россиянами и белорусами проходили в Челябинске, Красноярске, Туле, Минске и Астане.