Участник четырех чемпионатов мира Якс продолжит карьеру в «Сочи»
18:20
Защитник Янис Якс стал игроком хоккейного клуба «Сочи». Соглашение с 25-летним латвийским хоккеистом подписано до 30 апреля 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.
Большую часть карьеры Янис Якс играл в Северной Америке, выступая за различные клубы Национальной студенческой лиги. В минувшем сезоне игрок дебютировал в КХЛ, проведя 17 матчей в составе рижского «Динамо» и набрав в этих играх 4 (1+3) очка.
В течение карьеры защитник выступал за сборные Латвии всех возрастов, и к настоящему времени в его активе четыре взрослых чемпионата мира.
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