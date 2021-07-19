Участник четырех чемпионатов мира Якс продолжит карьеру в «Сочи»

Защитник Янис Якс стал игроком хоккейного клуба «Сочи». Соглашение с 25-летним латвийским хоккеистом подписано до 30 апреля 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

Большую часть карьеры Янис Якс играл в Северной Америке, выступая за различные клубы Национальной студенческой лиги. В минувшем сезоне игрок дебютировал в КХЛ, проведя 17 матчей в составе рижского «Динамо» и набрав в этих играх 4 (1+3) очка.

В течение карьеры защитник выступал за сборные Латвии всех возрастов, и к настоящему времени в его активе четыре взрослых чемпионата мира.