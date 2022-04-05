Убыток «Амура» в 2021 году вырос на 19 процентов
Чистый убыток «Амура» в 2021 году увеличился на 19 процентов и составил 11,3 миллиона рублей, сообщает «РБ Спорт».
В 2020 году клуб из Хабаровска зафиксировал убыток в размере 9,5 миллиона рублей.
Выручка команды в 2021 году сократилась на 7,8 процента — до 55,9 миллиона рублей. Управленческие расходы клуба сократились на 38,5 процента и составили 3,8 миллиона рублей.
Коммерческие расходы «Амура» в прошлом году выросли на 33,5 процента — до 3,2 миллиона рублей. Траты на содержание аппарата управления выросли до 70 миллионов рублей — это в 3,3 раза больше, чем в 2020 году.
По итогам прошлого года «Амур» получил 1,1 миллиарда рублей в виде целевых взносов, что на 10 процентов меньше, чем в 2020 году. Добровольные взносы и пожертвования в бюджет выросли до 246 миллионов рублей — это в 4 раза больше, чем в 2020 году.
В сезоне-2020/21 «Амур» занял 10-е место в таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф КХЛ. В сезоне-2021/22 хабаровчане также заняли 10-ю строчку в своей конференции и не попали в плей-офф.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
1 - 0
|1 - 0
|
СКА - ЦСКА
|1 - 1
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|5.04
|17:00
|
Металлург – Трактор
|- : -