Убыток «Амура» в 2021 году вырос на 19 процентов

Чистый убыток «Амура» в 2021 году увеличился на 19 процентов и составил 11,3 миллиона рублей, сообщает «РБ Спорт».

В 2020 году клуб из Хабаровска зафиксировал убыток в размере 9,5 миллиона рублей.

Выручка команды в 2021 году сократилась на 7,8 процента — до 55,9 миллиона рублей. Управленческие расходы клуба сократились на 38,5 процента и составили 3,8 миллиона рублей.

Коммерческие расходы «Амура» в прошлом году выросли на 33,5 процента — до 3,2 миллиона рублей. Траты на содержание аппарата управления выросли до 70 миллионов рублей — это в 3,3 раза больше, чем в 2020 году.

По итогам прошлого года «Амур» получил 1,1 миллиарда рублей в виде целевых взносов, что на 10 процентов меньше, чем в 2020 году. Добровольные взносы и пожертвования в бюджет выросли до 246 миллионов рублей — это в 4 раза больше, чем в 2020 году.

В сезоне-2020/21 «Амур» занял 10-е место в таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф КХЛ. В сезоне-2021/22 хабаровчане также заняли 10-ю строчку в своей конференции и не попали в плей-офф.