У «Йокерита» самая красивая форма по мнению игроков КХЛ

КХЛ предложила хоккеистам на условиях анонимности назвать самую красивую форму среди команд лиги.. Победителем голосования стал «Йокерит». Этот вариант поддержали 12,6% респондентов. Команда опробовала за сезон пять разных комплектов.

На втором месте расположился СКА (10,7%), среди любимых комплектов игроков была названа форма, изготовленная специально к 23 февраля.

В топ-5 также вошли «Сибирь» и «Ак Барс» (по 6,6% голосов), пятый — «Салават Юлаев» (5,1%). Особенно хоккеисты оценили черный комплект клуба.