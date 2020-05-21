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У «Йокерита» самая красивая форма по мнению игроков КХЛ

08:25
«Йокерит». Фото Instagram
«Йокерит». Фото Instagram
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КХЛ предложила хоккеистам на условиях анонимности назвать самую красивую форму среди команд лиги.. Победителем голосования стал «Йокерит». Этот вариант поддержали 12,6% респондентов. Команда опробовала за сезон пять разных комплектов.

На втором месте расположился СКА (10,7%), среди любимых комплектов игроков была названа форма, изготовленная специально к 23 февраля.

В топ-5 также вошли «Сибирь» и «Ак Барс» (по 6,6% голосов), пятый — «Салават Юлаев» (5,1%). Особенно хоккеисты оценили черный комплект клуба.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/05/20/469822.html

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