У вратаря СКА Иванова угнали машину

Голкипер СКА Сергей Иванов стал жертвой угона автомобиля, сообщает Telegram-канал 112.

19-летний голкипер обнаружил пропажу с утра и заявил в полицию. После угона автомобиль был зафиксирован на камерах наблюдения в Санкт-Петербурге. Возбуждено уголовное дело.

Позже, 2 июля, Иванов в комментарии «СЭ» подтвердил информацию об обращении в полицию в связи с угоном машины.