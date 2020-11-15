У Соботки были предложения из КХЛ, но он подписал контракт со «Спартой»

Нападающий Владимир Соботка заключил контракт с пражской «Спартой». Соглашение рассчитано только на месяц, сообщает сайт клуба.

— Мной интересовались три клуба, из России были предложения, — сказал Соботка. — Я хотел бы по-прежнему играть в НХЛ или в КХЛ. Но если ситуация сложится так, что я останусь в экстралиге, мы договоримся со «Спартой» о продлении соглашения.

Минувшим летом истек контракт Соботки с «Баффало». Форвард пропустил большую часть сезона НХЛ из-за травмы, которую получил в результате силового приема нападающего «Тампы» Никиты Кучерова.