У СКА худший старт в истории КХЛ

Игорь Ларионов дебютировал на посту главного тренера СКА с поражения от «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET чемпионата КХЛ с разницей в три шайбы — 4:7.

Это худший старт сезона для армейцев из Санкт-Петербурга. В 2008 и 2012 годах они в первой встрече уступали в одну шайбу в основное время, а в 2010, 2015 и 2024-м — в овертайме.

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