У СКА худший старт в истории КХЛ
Игорь Ларионов дебютировал на посту главного тренера СКА с поражения от «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET чемпионата КХЛ с разницей в три шайбы — 4:7.
Это худший старт сезона для армейцев из Санкт-Петербурга. В 2008 и 2012 годах они в первой встрече уступали в одну шайбу в основное время, а в 2010, 2015 и 2024-м — в овертайме.
Все первые матчи СКА в регулярных чемпионатах КХЛ
|
Дата
|
Тренер
|
Матч
|
Счет
|
03.09.2008
|
Барри Смит
|
Металлург Мг (г)
|
1:2
|
12.09.2009
|
Барри Смит
|
Динамо Мн (д)
|
2:0
|
09.09.2010
|
Айван Дзанатта
|
Динамо Р (д)
|
4:5 ОТ
|
13.09.2011
|
Милош Ржига
|
Нефтехимик (г)
|
3:1
|
06.09.2012
|
Милош Ржига
|
Авангард (д)
|
1:2
|
06.09.2013
|
Юкка Ялонен
|
Авангард (г)
|
5:1
|
04.09.2014
|
Вячеслав Быков
|
Локомотив (д)
|
5:3
|
24.08.2015
|
Андрей Назаров
|
ЦСКА (д)
|
3:4 ОТ
|
21.08.2016
|
Олег Знарок
|
ЦСКА (д)
|
4:2
|
21.08.2017
|
Олег Знарок
|
ЦСКА (д)
|
4:2
|
01.06.2018
|
Илья Воробьев
|
Ак Барс (г)
|
6:1
|
02.09.2019
|
Алексей Кудашов
|
Металлург Мг (г)
|
3:1
|
04.09.2020
|
Валерий Брагин
|
Нефтехимик (г)
|
2:1
|
02.09.2021
|
Валерий Брагин
|
Северсталь (г)
|
2:1
|
03.09.2022
|
Роман Ротенберг
|
Салават Юлаев (д)
|
3:2 ОТ
|
02.09.2023
|
Роман Ротенберг
|
Динамо М (г)
|
2:1
|
05.09.2024
|
Роман Ротенберг
|
Металлург Мг (г)
|
4:5 ОТ
|
06.09.2025
|
Игорь Ларионов
|
Шанхай Дрэгонс (д)
|
4:7
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3