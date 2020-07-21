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У семи игроков ЦСКА выявлен коронавирус

18:05
Игроки ХК ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки ХК ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-служба ЦСКА сделала заявление по поводу ситуации с коронавирусом в команде.

Сообщается, что с момента возвращения хоккеистов из отпуска команда в полном составе еженедельно сдает тесты на коронавирус. Очередное тестирование во вторник 21 июля выявило коронавирус у семи игроков ЦСКА. Результаты таких тестов могут считаться подтвержденными только после обследования, которое должен провести Роспотребнадзор.

В данный момент болезнь протекает бессимптомно, все спортсмены изолированы и находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба. В ближайшее время ЦСКА проведет очередное плановое тестирование всех хоккеистов и персонала команды.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/ofitsialnoe_zayavlenie_tsska_po_povodu_situatsii_s_koronavirusom_v_komande/

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