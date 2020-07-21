У семи игроков ЦСКА выявлен коронавирус

Пресс-служба ЦСКА сделала заявление по поводу ситуации с коронавирусом в команде.

Сообщается, что с момента возвращения хоккеистов из отпуска команда в полном составе еженедельно сдает тесты на коронавирус. Очередное тестирование во вторник 21 июля выявило коронавирус у семи игроков ЦСКА. Результаты таких тестов могут считаться подтвержденными только после обследования, которое должен провести Роспотребнадзор.

В данный момент болезнь протекает бессимптомно, все спортсмены изолированы и находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба. В ближайшее время ЦСКА проведет очередное плановое тестирование всех хоккеистов и персонала команды.