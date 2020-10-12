У «Салавата» осталось два игрока в списке травмированных

Десять игроков «Салавата Юлаева» перед игрой с «Барысом» выведены из списка травмированных, сообщает «ГорОзбор.Ру».

В строй вернулись: Эдуард Гиматов, Маркус Гранлунд, Владимир Жарков, Сакари Маннинен, Григорий Панин, Артем Пименов, Владислав Сухачев, Егор Сучков, Теему Хартикайнен, Петр Хохряков.

В списке травмированных остались только Никита Сошников и Дмитрий Брагинский.

Ранее выздоровели: Юха Метсола, Павел Коледов, Данил Башкиров, Александр Кадейкин, Владислав Картаев и Вячеслав Солодухин.