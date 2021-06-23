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У Окулова было предложение от «Монреаля»

18:17
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Российский нападающий Константин Окулов подписал новый контракт с ЦСКА. При этом у него были варианты продолжения карьеры в НХЛ. 26-летнему хоккеисту предлагал контракт «Монреаль», пишут в Twitter журналист Эрик Энджелс.

В прошедшем сезоне Окулов вместе с командой дошел до финала Кубка Гагарина, где ЦСКА уступил в серии со счетом 2-4 омскому «Авангарду». Окулов стал лучшим бомбардиром и ассистентом плей-офф КХЛ, набрав в 23 матчах 20 (6+14) очков.

Форвард вошел в состав сборной России на чемпионат мира 2021 года, но получил травму в первом матче и пропустил оставшиеся игры турнира.

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Иван Шитик все материалы автора
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