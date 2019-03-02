"У обеих команд были проблемы с дисциплиной". Немировски - о победе над "Барысом"

Главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски после победы над "Барысом" в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ (3:1) заявил, что у обеих команд были проблемы с дисциплиной.

- Игра не была похожа на плей-офф, много удалений, проблемы с дисциплиной у обеих команд, - приводит слова Немировски официальный сайт "Торпедо". - Хочу поблагодарить команду за самоотверженность, самоотдачу, желание работать.

Надо не сдаваться, как сделал соперник, когда мы вели 4-0 и проиграли. Если будет такой настрой, желание, то тогда будет шанс. Идем дальше, результатом довольны.

Счет в серии составляет 2:1 в пользу "Барыса". Четвертая встреча пройдет 4 марта в Нижнем Новгороде.

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