20:32 | Хоккей — КХЛ

"У обеих команд были проблемы с дисциплиной". Немировски - о победе над "Барысом"

0
Обсудить

Главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски после победы над "Барысом" в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ (3:1) заявил, что у обеих команд были проблемы с дисциплиной. 

- Игра не была похожа на плей-офф, много удалений, проблемы с дисциплиной у обеих команд, - приводит слова Немировски официальный сайт "Торпедо". - Хочу поблагодарить команду за самоотверженность, самоотдачу, желание работать.

Надо не сдаваться, как сделал соперник, когда мы вели 4-0 и проиграли. Если будет такой настрой, желание, то тогда будет шанс. Идем дальше, результатом довольны.

Счет в серии составляет 2:1 в пользу "Барыса". Четвертая встреча пройдет 4 марта в Нижнем Новгороде.

Все о КХЛ - здесь

Опрос

Кто фаворит Кубка Гагарина-2019?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

http://www.hcbarys.kz/news/item/14-finala-vostoka-igra-3-torpedo-barys-press-konferenciya-glavnyh-trenerov-video/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ