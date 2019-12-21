«У нас топ-команда или что?» Известная чирлидерша раскритиковала «Салават Юлаев»

Известная болельщица и бывшая ice-girl «Салавата Юлаева» Ульяна Тригубчак раскритиковала хоккеистов уфимской команды.

— Ну все! Матч с «Сибирью» был последней каплей, больше нет сил терпеть этот бедлам! — написала Тригубчак в Instagram. — У нас топ-команда или что? Стоило приболеть, разобраться с текущими результатами, посмотреть матч со стороны по телевизору и о ужас! По потерянным очкам мы уже не в восьмерке.

Большие вопросы ко всем, в том числе к тренерскому штабу. Минимум претензий разве что к Сошникову да Метсоле. Но где все остальные? Вы за что зарплату получаете? Если легионеры не тащат — превращаемся в команду уровня ВХЛ.

Панин, ты хоть звездюлей там раздай пока не поздно! С сегодняшнего дня буду песочить каждого отбывающего номер сытого кота в составе, болельщики все видят!