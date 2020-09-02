Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал проведение матча Кубка Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом» (2:3ОТ).

— Рады, что начали сезон, как и планировали, — приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ. — Чувствуется, что зрители соскучились по хоккею. Хорошо, что болельщики пришли на стадион, хотя существуют и ограничения по количеству людей на трибунах. Мы в КХЛ тоже будем продолжать придерживаться осторожности: следить за здоровьем хоккеистов, судей, тех людей, которые работают на матчах. Рады, что сегодня на Кубок Открытия к нам приехал президент ИИХФ Рене Фазель.

— Следите за опытом НХЛ?

— Мы знаем, что там принято решение играть в «пузырях», где хоккеистов тестируют на коронавирус каждый день. Но у нас совсем другие реалии. Мы хотим, чтобы болельщики имели возможность приходить на домашние матчи своей команды.

— Учитывая все ограничения для болельщиков, сегодня все прошло как вы и планировали?

— Все прошло так, как прописано в нашем положении. Мы произвели церемонию открытия сезона не со льда, так как это чистая зона, а мы до этого находились в грязной. Регламент нужно соблюдать, чтобы иметь возможность продолжать чемпионат. Все зависит от хоккеистов, от клубов, только совместная работа позволит нам играть дальше.