Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров в эфире YouTube-канала «СЭ» рассказал о своем отношении к обнародованию зарплат хоккеистов российской лиги.

— Мне кажется, все и так знают зарплату половины игроков лиги. С одной стороны, я за открытие. С другой — у нас настолько злой народ, что часть болельщиков после твоего каждого неудачного матча будут тыкать носом в большую зарплату и постоянно упрекать. К сожалению, хорошие моменты быстро забывают, а плохие — еще долго помнят. Слышал, что в Уфе болельщики любят писать игрокам в социальных сетях. Артем Федоров рассказывал, что были моменты, когда после матчей они шли поужинать, а люди могли подойти и что-то неприятное высказать. В Москве в этом плане полегче, у меня не было таких случаев. Пару раз, когда люди, видимо, проигрывали на ставках, с досадой писали всякие гадости. Но я не обращаю на это внимание. (Михаил Зислис, Алексей Шевченко)