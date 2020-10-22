Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (2:5).

— Мы недовольны сегодняшним результатом, но это хороший тест для нас и для нашей молодой команды, — приводит слова Вудкрофта официальный сайт КХЛ. — Мы начали немножко робко, нервно, но в ходе встречи нашли свою игру, стали больше действовать в чужой зоне. В этом полукризисе, в котором мы находимся — когда у нас выбыли многие игроки — нужно, чтобы все выкладывались. У нас было много пассажиров в составе, многие не оказывали влияние на игру, не вносили свой вклад, это и сделало разницу.

Нам удалось в начале игры завладеть преимуществом благодаря хорошей игре в средней зоне. Мы показали, что мы скоростная команда, которая может создавать опасные моменты, после чего хорошо отыграли в меньшинстве, блокировали броски, а потом забили шайбу. Но, как я уже сказал ранее, не все ребята выполняют то, что мы от них хотим. В данной ситуации нам нужны все игроки, каждый должен работать на сто процентов, чтобы команда добивалась хороших результатов.