Чемпион мира в составе сборной России, президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал оперативные мероприятия, которые проходят в его автосалоне. По его словам, неправомерными вещами его компания не занимается, а сам он находится в Москве, информирует 5-tv.ru.

— Проверяют лица, которые продают машины. Их очень много. Здесь у нас была чистая, белая компания, поэтому я спокоен. У меня компания занимается продажей машин. Я никогда этим не занимался.

Оперативные мероприятия проходят в автосалоне спортсмена в Приморском районе Петербурга и еще почти по 30 адресам.

Подозреваемым инкриминируется обналичивание денежных средств через официального дилера Mercedes-Benz. В отношении предполагаемых злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

Следователи склонны считать, что подозреваемые продавали «нал», вырученный при продаже автомобилей заинтересованным лицам. Деньги клиентов проводились, как безналичные платежи.