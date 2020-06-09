«У нас была чистая, белая компания, поэтому я спокоен». Сушинский — об обысках в его автосалоне
Чемпион мира в составе сборной России, президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал оперативные мероприятия, которые проходят в его автосалоне. По его словам, неправомерными вещами его компания не занимается, а сам он находится в Москве, информирует 5-tv.ru.
— Проверяют лица, которые продают машины. Их очень много. Здесь у нас была чистая, белая компания, поэтому я спокоен. У меня компания занимается продажей машин. Я никогда этим не занимался.
Оперативные мероприятия проходят в автосалоне спортсмена в Приморском районе Петербурга и еще почти по 30 адресам.
Подозреваемым инкриминируется обналичивание денежных средств через официального дилера Mercedes-Benz. В отношении предполагаемых злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
Следователи склонны считать, что подозреваемые продавали «нал», вырученный при продаже автомобилей заинтересованным лицам. Деньги клиентов проводились, как безналичные платежи.
Дополнительная информация:
https://www.5-tv.ru/news/299619/anikogda-etim-nezanimalsa-hokkeist-susinskij-obobyskah-vego-kompanii/