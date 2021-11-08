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У нападающего «Сочи» Колготина перелом верхней челюсти

11:27
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Пресс-служба «Сочи» сообщила о состоянии здоровья форварда команды Дмитрия Колготина, получившего повреждение в игре чемпионата КХЛ с «Торпедо» (1:5).

«После проведенного обследования в больнице Нижнего Новгорода врачи диагностировали у Дмитрия Колготина перелом верхней челюсти, — сообщается в Telegram-канале «Сочи». — Точные сроки восстановления станут известны позднее после дополнительного обследования в Сочи».

На второй минуте встречи с «Торпедо» 27-летний нападающий, пытаясь заблокировать бросок защитника, покинул лед после прямого попадания шайбы в лицо.

В нынешнем сезоне Колготин набрал три (1+2) очка в 15 матчах.

Дополнительная информация:

https://t.me/sochihc/3095

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