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У нападающего «Динамо» Теему Пулккинена родилась двойня

11:16
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У нападающего «Динамо» Теему Пулккинена родилась двойня, сообщает официальный сайт московского клуба. 7 февраля 28-летний финн стал отцом двух дочерей.

— От имени руководства Клуба, тренерского штаба, игроков и болельщиков поздравляем Тему с этим замечательным событием! Желаем крепкого здоровья маме и двум малышкам, которые только-только появились на свет, — говорится в поздравлении на сайте «Динамо».

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