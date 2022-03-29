У московского «Динамо» и «Барыса» есть задолженности по зарплатам перед хоккеистами

Московское «Динамо» и «Барыс» имеют задолженности по зарплатам перед хоккеистами.

«По состоянию на 28 марта 2022 года задолженность по оплате труда хоккеистов имеется у двух клубов — «Динамо» (Москва) и «Барыс»», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы КХЛ.

«Динамо» заняло четвертое место в таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного сезона. В плей-офф московская команда в первом раунде победила «Северсталь» (счет в серии — 4-3), после чего во втором раунде уступила ЦСКА (счет в серии — 0-4).

«Барыс» стал восьмым в таблице Восточной конференции в регулярном чемпионате. В первом раунде плей-офф клуб из Казахстана уступил «Металлургу» (счет в серии — 1-4).