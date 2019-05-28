У минского "Динамо" будет самый маленький бюджет в КХЛ?

Генеральный директор минского "Динамо" Дмитрий Басков высказал мнение, что у клуба будет самый маленький бюджет в КХЛ в сезоне-2019/20. По его словам, он уменьшился в полтора раза.

– Я бы не хотел отпугивать наших болельщиков и зрителей, но если говорить о бюджете, то он у нас будет самый маленький в лиге, – приводит слова Баскова "Страница хоккея Беларуси" со ссылкой на телеканал "Беларусь 5". – Я просто уверен в этом. Он уменьшился в полтора раза по отношению к прошлому сезону.



Но еще раз говорю: мы подымем тех белорусов, которые давно ждут этого шанса, они мотивированы. Поверьте, с их желанием и мотивацией мы не будем мальчиками для битья. Плюс у нас будет возможность подписать несколько хороших легионеров, на которых мы сделаем акцент.



Есть шведский вратарь, который выиграл чемпионат Швеции в этом году. У него хорошие показатели. Возможно, если мы договоримся по цене, то подпишем его. Но если даже не подпишем, то еще раз говорю, что мы дадим шанс белорусским вратарям. И, возможно, это будет первый сезон в истории КХЛ, когда белорусские вратари получат свой тот единственный шанс, чтобы зарекомендовать себя.