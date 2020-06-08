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«У меня могло все сложиться в «Сент-Луисе» положительно». Барулин рассказал, почему отказался от НХЛ

07:42
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Вратарь «Нефтехимика» Константин Барулин в интервью «Известиям» рассказал, почему отказался от карьеры в НХЛ. 35-летний россиянин всю карьеру провел в России.

— На фоне прошлогоднего выигрыша «Сент-Луис Блюз» в Кубке Стэнли нельзя не вспомнить, как в 2003 году после победы на молодежном чемпионате мира в Галифаксе этот клуб выбрал вас на драфте НХЛ. Насколько были велики шансы уехать за океан?

— История не терпит сослагательного наклонения. Я выбрал свою спортивную судьбу в России. У меня могло все сложиться в «Сент-Луисе» положительно. Но точно также я мог не задержаться надолго ни в клубе, ни в НХЛ. Могу только сказать, что до последнего бился бы за место в составе.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1002895/aleksei-fomin/tochno-znaiu-chto-neftekhimik-budet-igrat-v-sleduiushchem-sezone-kkhl

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