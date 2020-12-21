У «Локомотива» одна потеря перед матчем с «Северсталью»
Пресс-служба «Локомотива» заявила, что защитник Атте Охтамаа продолжает восстанавливаться после травмы.
«В тренировочном занятии приняли участие все игроки текущего основного состава, за исключением травмированного Атте Охтамаа. К команде уже присоединились игравшие за национальную сборную Алексей Марченко, Рушан Рафиков и Егор Коршков, а также 18-летний форвард «Локо» Павел Тютнев», — сообщается в заявлении клуба.
«Локомотив» проведет следующий матч во вторник против «Северстали». Начало — в 19.00 (мск). На данный момент ярославцы находятся на третьем месте в Западной конференции, имея 48 очков.
В тренировочном занятии приняли участие все игроки текущего основного состава, за исключением травмированного Атте Охтамаа. К команде уже присоединились игравшие за национальную сборную Алексей Марченко, Рушан Рафиков и Егор Коршков, а также 18-летний форвард «Локо» Павел Тютнев. pic.twitter.com/SrqdG98KIe— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) December 21, 2020
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