У «Локомотива» одна потеря перед матчем с «Северсталью»

Пресс-служба «Локомотива» заявила, что защитник Атте Охтамаа продолжает восстанавливаться после травмы.

«В тренировочном занятии приняли участие все игроки текущего основного состава, за исключением травмированного Атте Охтамаа. К команде уже присоединились игравшие за национальную сборную Алексей Марченко, Рушан Рафиков и Егор Коршков, а также 18-летний форвард «Локо» Павел Тютнев», — сообщается в заявлении клуба.

«Локомотив» проведет следующий матч во вторник против «Северстали». Начало — в 19.00 (мск). На данный момент ярославцы находятся на третьем месте в Западной конференции, имея 48 очков.