Кудашов — журналисту: «Смелый вы человек, если думаете, что сейчас домой пойдете»

У тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова произошел забавный диалог с журналистом на пресс-конференции после поражения во втором матче 1/2 полуфинала Кубка Гагарина от «Трактора» (2:3).

— Вы уверены, что вернетесь на пятую игру в Челябинск?

— Как я могу быть уверен? Вы уверены, что вы завтра или сейчас домой пойдете?

— Да, я уверен.

— Ну, дай бог, чтобы у вас так было. Я не уверен, я думаю, ни один человек не уверен, что с ним будет через 10 секунд.

— Понятно, спасибо.

— Смелый вы человек, если думаете, что сейчас домой пойдете, очень смелый. Это не угроза от меня, жизнь такая штука, не знаешь, что сейчас произойдет с тобой. Вы смотрите, все смеются вокруг вас.

— Они смеются не надо мной.

— Надо мной смеются? Ну ладно.

«Трактор» ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. Третий матч пройдет 2 мая в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.