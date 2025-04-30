Хоккей
30 апреля, 21:18

Кудашов — журналисту: «Смелый вы человек, если думаете, что сейчас домой пойдете»

Сергей Ярошенко

У тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова произошел забавный диалог с журналистом на пресс-конференции после поражения во втором матче 1/2 полуфинала Кубка Гагарина от «Трактора» (2:3).

— Вы уверены, что вернетесь на пятую игру в Челябинск?

— Как я могу быть уверен? Вы уверены, что вы завтра или сейчас домой пойдете?

— Да, я уверен.

— Ну, дай бог, чтобы у вас так было. Я не уверен, я думаю, ни один человек не уверен, что с ним будет через 10 секунд.

— Понятно, спасибо.

— Смелый вы человек, если думаете, что сейчас домой пойдете, очень смелый. Это не угроза от меня, жизнь такая штука, не знаешь, что сейчас произойдет с тобой. Вы смотрите, все смеются вокруг вас.

— Они смеются не надо мной.

— Надо мной смеются? Ну ладно.

«Трактор» ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. Третий матч пройдет 2 мая в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2025, третий раунд: полуфиналы плей-офф в перекрестном формате
«Савалат Юлаев» обменял форварда Бабенко в «Сочи» на нападающего Федотова
Защитник Метальников ушел из «Адмирала»
«Лада» продлила контракт с нападающим Бородиным
«Главный противник «Локомотива» — мы сами». Каюмов — о выходе в финал и феномене Радулова
В российском хоккее появился новый Радулов. Из героя Ярославля Сурина может вырасти идеальный форвард для любого тренера
Тульский спонсор стал хозяином «Лады»
  • Palacios

    Твои иконы и похлеще там выражаются. Но ты же их вылизываешь!

    01.05.2025

  • Raulcat-nn

    ОТКУДА ВЫ БЕРЁТЕСЬ ТАКИЕ УМНЫЕ....ДА ЛЁХА НЕ ВСЕГДА АДЕКВАТЕН В ОТВЕТАХ..... НО ЭТО УЖЕ ПЕРЕБОР.. РЕАЛЬНО СТАЯ ПАДАЛЬЩИКОВ НАЛЕТЕЛА КОГДА РАНЕНЫЙ КОМАНДИР И ЕГО КОМАНДА...

    01.05.2025

  • ViktorDiktor®

    Фамилия "героя-журналиста" в студию!

    01.05.2025

  • Артемон Доберманов

    Вопрос тупой

    30.04.2025

  • Millwall82

    ну собственно он спросил, вернетесь вы на 5 игру? Тот, эзоповым быдлячеством спросил, вернетесь ли вы домой сейчас.

    30.04.2025

  • MegaSmalex

    Кретинизма? Сам понял, что написал?

    30.04.2025

  • MegaSmalex

    Эксперт написал! Ты кто? Нонейм очередной.

    30.04.2025

  • MegaSmalex

    А, где здесь критика?

    30.04.2025

  • Millwall82

    дело любого тренера адекватно воспринимать критику, любую. Если не справляешься, а не сменить тебе профессию? Одна из частей спорта (либо какой другой массовой профессии).

    30.04.2025

  • Millwall82

    дело КосмоСтаса и шмары захаровой живет.

    30.04.2025

  • Врн36

    Реально,настолько тупые вопросы, что диву даешся. Его может уже и на третьей игре не будет

    30.04.2025

  • bond1951

    кудашов полный 0 как тренер..........

    30.04.2025

  • Palacios

    Кудашов в течении всего сезона показал себя неадекватом во вью. Откуда столько желчи и кретинизма? Стресс? Ступай в Магнит товар раскладывать.

    30.04.2025

  • андрей андреев

    на идиотский вопрос журналиста - идиотский ответ тренера. Как Кудаш может быть уверен, что вернется на 5 игру?

    30.04.2025

  • hant64

    Кудашов по дебилизму собрался переплюнуть самого Романа свет Борисыча? Не выйдет, даже и пытаться нечего, место прочно занято)).

    30.04.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 25 16 9 34
    3 Авангард 24 14 10 31
    4 Автомобилист 27 14 13 31
    5 Трактор 26 13 13 31
    6 Нефтехимик 26 14 12 29
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 25 7 18 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 26 18 8 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 25 16 9 32
    5 Динамо М 24 15 9 31
    6 Спартак 25 13 12 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 25 12 13 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 23 5 18 14
    Результаты / календарь
    2.11
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    12.11 17:00 Салават Юлаев – СКА 2 : 1
    12.11 17:00 Металлург Мг – Лада 6 : 4
    12.11 19:00 Торпедо НН – Сочи 5 : 3
    12.11 19:10 Динамо Мн – Сибирь 7 : 0
    12.11 19:30 Спартак – Локомотив 3 : 6
    Все результаты / календарь

