Кудашов — журналисту: «Смелый вы человек, если думаете, что сейчас домой пойдете»
У тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова произошел забавный диалог с журналистом на пресс-конференции после поражения во втором матче 1/2 полуфинала Кубка Гагарина от «Трактора» (2:3).
— Вы уверены, что вернетесь на пятую игру в Челябинск?
— Как я могу быть уверен? Вы уверены, что вы завтра или сейчас домой пойдете?
— Да, я уверен.
— Ну, дай бог, чтобы у вас так было. Я не уверен, я думаю, ни один человек не уверен, что с ним будет через 10 секунд.
— Понятно, спасибо.
— Смелый вы человек, если думаете, что сейчас домой пойдете, очень смелый. Это не угроза от меня, жизнь такая штука, не знаешь, что сейчас произойдет с тобой. Вы смотрите, все смеются вокруг вас.
— Они смеются не надо мной.
— Надо мной смеются? Ну ладно.
«Трактор» ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. Третий матч пройдет 2 мая в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|25
|16
|9
|34
|3
|Авангард
|24
|14
|10
|31
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|26
|13
|13
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|24
|15
|9
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|12.11
|17:00
|Салават Юлаев – СКА
|2 : 1
|12.11
|17:00
|Металлург Мг – Лада
|6 : 4
|12.11
|19:00
|Торпедо НН – Сочи
|5 : 3
|12.11
|19:10
|Динамо Мн – Сибирь
|7 : 0
|12.11
|19:30
|Спартак – Локомотив
|3 : 6