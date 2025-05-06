У Кубка Гагарина будет новый обладатель

У Кубка Гагарина будет новый обаладатель. «Трактор» и «Локомотив» никогда не выигрывали данный трофей.

Ранее челябинская команда доходила до финала лишь один раз — в 2013 году. Тогда «Трактор» проиграл в серии московскому «Динамо» с общим счетом 2-4.

Ярославцы были в финале дважды: в 2009 и 2024 годах. В первой серии «Локомотив» уступил «Ак Барсу» (3-4), а во второй — «Металлургу» (0-4).