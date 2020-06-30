У игрока системы «Салавата Юлаева» обнаружен коронавирус

У игрока «Толпара» обнаружен коронавирус, сообщает «Горобзор». Имя хоккеиста не называется. Несколько игроков должны были поехать на сборы с командой ВХЛ, но не смогут этого сделать в запланированный день. Они останутся для повторного теста.

В минувшем регулярном чемпионате МХЛ «Толпар» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 102 очка. В первом раунде плей-офф команда обыграла «Стальных лис» в пяти встречах.

Всего на данный момент в России выявлено 647 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 320 летальных исходов, выздоровело 412 650 человек.