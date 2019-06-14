У хоккеиста "Динамо" украли еще 50 тысяч . В декабре он уже потерял 1,1 миллиона рублей

У нападающего московского "Динамо" Вячеслава Кулемина 50 тысяч рублей, утверждает Телеграм-канал "Мутко против".

Кража телефона произошла после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Витязя" (1:2, 8 декабря 2018). Рано утром, когда хоккеист выходил из бара, к нему подошел преступник и попросил показать дорогу. Тогда с расчетного счета москвича были списаны денежные средства на сумму 1,1 миллиона рублей.

По данным источника, спустя полгода Кулемин заметил пропажу 50 000 рублей со своего счета -злоумышленник перевел средства на свою карту. ​

У Кулемина украли телефон и 1,1 миллиона рублей